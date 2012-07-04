《汇市简讯》英镑/美元行权价1.5670的期权将到期,关注英国服务业PMI

0623GMT * 英镑/美元行权价在1.5670的期权今日到期,而1.5667为日内低点 * 1.5658(周二低点)和1.5642(周一低点)提供支撑.阻力位在1.5700 * 英国6月服务业采购经理人指数(PMI)将在0828GMT公布,市场预估为从5月的53.3降至52.8(完) --编译 吴云凌; 审校 蔡美珍