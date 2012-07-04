独家：缅甸或改组内阁加速改革进程

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内比都7月4日电（记者 Aung Hla Tun/Jason Szep）---缅甸一些与政府关系密切的议员称，该国总统吴登盛计划改组内阁，并会很快任命一位新的副总统，以削弱反对改革者的影响力，加速改革进程。
这些议员称，内阁改组预计会在周三的本届议会会议期间进行，一些强硬派人士的职责将被减少或被授予新职。
一位不愿透露姓名的上议院资深议员说：“他（吴登盛）需要让内阁变得充满活力且更有效率，也需要解除一些不愿接受改革的保守派官员的职务。”
“有些部委将会合并在一起，有些则会划归到其他部门，因此有些部长在改组中将失去职务。”
议员和一些政府官员称，缅甸副总统吴丁昂敏乌（Tin Aung Myint Oo）已于5月3日递交了辞呈，但总统并没有接受，而是给了他两个月的假期。这让外界对他的角色产生强烈关注。吴丁昂敏乌是缅甸前高级将领，也是前军政府领导人丹瑞（Than Shwe）的亲信。
路透联系到的议员称，几乎可以肯定，这位61岁副总统的职位会被另一位前将领取代。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：张家伟
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)