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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 15:09 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在两周高位附近,市场寄望央行放松货币政策

路透新加坡7月4日电---金价周三徘徊在两周高位附近,因市场寄望央行放松货币政策以支持脆弱的全球经济复苏.

欧洲央行(ECB)预计在周四降息,因之前区内公布了一系列低迷的经济数据,这或将支撑金价.

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