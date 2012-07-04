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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 15:20 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月4日电---以下为瑞银分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:近期支撑在1.2516美元,其下是1.2407,跌破后者将引发跌向1.2288的走势.阻力在1.2693.

美元/日圆:跌破79.14日圆将是重要的空头动作,且令78.79日圆暴露.阻力在80.6日圆.

欧元/英镑:支撑在0.7972/51英镑,跌破将引发跌势延长.阻力在0.8095英镑.

英镑/美元:关键阻力在1.5793美元.若无法攻破阻力位,则有跌向1.5485以及其下1.5404美元的风险.

--编译 田建华;审校 龚芳

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