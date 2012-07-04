《汇市简讯》欧元/美元受压跌向1.2570区域

* 欧洲股市开盘低迷以及美元略微走坚,打压欧元/美元跌向1.2570区域

* 即将到来的德国债券偿兑亦增加压力

* 1.2600上方据闻有央行调整储备的相关卖盘

* 支撑在周二低点1.2559上方,100日移动均线切入位在1.2565

* 今日在1.2600有大型期权到期,1.2575亦有期权到期.(完)