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市场报道 | 2012年 7月 4日 星期三 15:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元受压跌向1.2570区域

0729GMT

* 欧洲股市开盘低迷以及美元略微走坚,打压欧元/美元跌向1.2570区域

* 即将到来的德国债券偿兑亦增加压力

* 1.2600上方据闻有央行调整储备的相关卖盘

* 支撑在周二低点1.2559上方,100日移动均线切入位在1.2565

* 今日在1.2600有大型期权到期,1.2575亦有期权到期.(完)

--编译 吴云凌; 审校 隋芬

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