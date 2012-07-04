《中国企业债发行日程表》--7月4日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *滨州市滨城区经开 8 7 6.50% AA- 7/5-7/6 宏源证券 投资有限公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%,重庆三峡担保集团提供担保) ===================================================================================== *东台市交通 10 6 7.39% AA 7/5-7/11 国金证券 投资建设集团 (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%) ===================================================================================== *北京建工集团 8 7 5.95% AA 7/5-7/9 海通证券 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 铁道部 180 10 *4.45% AAA 7/5 申银万国、 招商证券等 ===================================================================================== 广西百色 8 7 6.50% AA 7/4-7/10 国海证券 开发投资集团 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 雅安市国有 8 7 7.39% AA- 7/4-7/10 中航证券 资产经营公司 (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) ===================================================================================== 北京顺鑫农业 8 5 前三年5.19% AA 7/3-7/5 广发证券 发展集团 (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权) ===================================================================================== 升华集团控 5 7 6.20% AA 7/2-7/6 国信证券 股有限公司 (以土地使用权做担保,附第4年末发行人上 调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 刘昕; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》