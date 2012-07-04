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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 17:20 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月4日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率      主体评级  发行时间       主承销商
            (亿元人民币) 

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*滨州市滨城区经开 8         7        6.50%          AA-     7/5-7/6       宏源证券
投资有限公司   (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%,重庆三峡担保集团提供担保) 
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*东台市交通      10         6        7.39%          AA      7/5-7/11      国金证券
投资建设集团  (第3年至第6年每年分别偿还本金的25%)
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*北京建工集团     8         7        5.95%          AA      7/5-7/9       海通证券
              (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%) 
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铁道部          180        10       *4.45%         AAA      7/5           申银万国、
                                                                          招商证券等   
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广西百色          8         7        6.50%          AA      7/4-7/10      国海证券
开发投资集团  (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)                                                                                                                                                  
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雅安市国有        8         7        7.39%          AA-     7/4-7/10      中航证券
资产经营公司  (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)                                                                                                                                                  
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北京顺鑫农业      8         5    前三年5.19%        AA      7/3-7/5       广发证券
发展集团      (附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)                        
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升华集团控        5         7         6.20%         AA      7/2-7/6       国信证券
股有限公司    (以土地使用权做担保,附第4年末发行人上                         
               调票面利率选择权及投资者回售选择权)               
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 刘昕; 审校 边竞

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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