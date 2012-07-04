〔表格〕LME金属库存最新变化--7月4日

标题新闻：英国央行目前对2017年经济成长最佳预估值仍为2%--副总裁夏菲克
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路透伦敦7月4日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 253,525 -1,650
锡 12,580 -10
铅 349,250 +50
锌 991,600 -1,450
铝 4,805,775 -6,850
镍 103,674 -186
铝合金 99,020 -1,040
NASAAC 153,940 -420
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。