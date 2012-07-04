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市场报道 | 2012年 7月 4日 星期三 16:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆走势偏空,79.90/80.00之间有大量卖单

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* 美元/日圆走势仍偏于下档,可能跌向79.00

* 79.90/80.00之间有大量美元/日圆卖单

* 一目均衡云区的底部已经从周二的80.03下移至今日的79.90

* 据闻日本能源公司在79.70附近买入

* 行权价为79.50,79.55和80.00的美元/日圆期权将在纽约时段到期(完)

--编译 吴云凌;审校 蔡美珍

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