〔全球农业〕美国乾旱天气威胁玉米产量,亚洲买家措手不及

路透新加坡7月4日电---由于美国乾旱天气恶化威胁全球玉米供给,将玉米价格推升至十个月高位,这令亚洲的玉米买家遭受损失.

包括全球最大玉米进口国日本在内的亚洲买家,原本预计市场将走软,因作为最大玉米出口国的美国,其玉米产量有望创下纪录高位.

不过美国玉米产区的乾旱天气持续,这已令玉米价格自6月中旬以来上涨了三分之一,并引发了对于食品价格上涨的担忧.

交易员和分析师表示,未来几周美国当地动物饲料厂商将入市采购,而这种对供给吃紧的担忧或促使进口国加大从美国的玉米进口量.

周二,美国玉米和大豆主产区肆虐的高温天气将CBOT玉米期货推高至三年半高位.

根据一项路透调查,高温和乾旱或将令今年美国玉米产量再度下滑2.5%.

交易员表示,多数亚洲买家仅能够满足自身9月前的需求,最后一个季度的需求还无着落,即便是已经购买了近2,300万吨的日本和韩国也是如此.

一位不愿透露身份的交易员说:"消费国进口不足,因没有考虑到天气风险.如果这波涨势继续,它们将面临麻烦."(完)