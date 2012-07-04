〔全球农业〕美国乾旱天气威胁玉米产量,亚洲买家措手不及

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透新加坡7月4日电---由于美国乾旱天气恶化威胁全球玉米供给,将玉米价格推升至十个月高位,这令亚洲的玉米买家遭受损失.
包括全球最大玉米进口国日本在内的亚洲买家,原本预计市场将走软,因作为最大玉米出口国的美国,其玉米产量有望创下纪录高位.
不过美国玉米产区的乾旱天气持续,这已令玉米价格自6月中旬以来上涨了三分之一,并引发了对于食品价格上涨的担忧.
交易员和分析师表示,未来几周美国当地动物饲料厂商将入市采购,而这种对供给吃紧的担忧或促使进口国加大从美国的玉米进口量.
周二,美国玉米和大豆主产区肆虐的高温天气将CBOT玉米期货推高至三年半高位.
根据一项路透调查,高温和乾旱或将令今年美国玉米产量再度下滑2.5%.
交易员表示,多数亚洲买家仅能够满足自身9月前的需求,最后一个季度的需求还无着落,即便是已经购买了近2,300万吨的日本和韩国也是如此.
一位不愿透露身份的交易员说:"消费国进口不足,因没有考虑到天气风险.如果这波涨势继续,它们将面临麻烦."(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)