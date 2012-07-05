奢侈品搭旅游顺风车拓展销售新天地

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月4日电（记者 Phil Wahba）---随着中国、俄罗斯和巴西富裕的环球旅行者日渐增多，各大零售商正在将触角扩展至从美国至德国到中国的高端机场。

长期以来，旅游零售一直是雅诗兰黛(EL.N)、LVMH(LVMH.PA)旗下的LV等品牌的代名词。但近年来，机场及其他旅游地的商品销售明显增长，增速远远胜过常规店，让这一零售领域成为许多企业扩张计划的前沿阵地和中心。

这一店家为数不多的领域正在增加新成员，蒂芙尼(TIF.N)今年将在新加坡樟宜机场开第二家店铺，明年还会在柏林新机场再开一家店，从而会令这家珠宝商在机场所开店铺总数达八家；LVMH麾下的瑞士名表商恒宝(Hublot)也将目标盯向法兰克福的机场。

与此同时，雅诗兰黛还将触角伸向中国和巴西小城市的国内航线机场，以便在旅游行业寻找新的增长点，并寻找有朝一日能一跃成为中国顶尖旅游目的地的潜在市场。

该公司执行长Fabrizio Freda近期接受采访时称：“现在是该我们扪心自问的时刻。哪儿才是中国的圣特罗佩（St-Tropez）呢？”该公司的旅游零售销售的增速已超过其整体销售前进步伐。

根据瑞士数据公司Generation Research称，2008年至2011年期间，全球香水、化妆品及奢侈品等免税店及旅游零售销售增长28.3%。该公司预测，到2014年，此类销售将较其2012年预测值再增长25%，销售额达到445亿美元。

波士顿咨询公司（Boston Consulting Group）预测，到2014年奢侈品整体销售将增长14.5%。

雅诗兰黛负责全球旅游零售业务的总裁Olivier Bottrie与其他业内高管承认，全球经济危机对旅游零售构成威胁，但他们也指出，旅游业在经历9.11事件和2003年SARS疫情后都是很快就复苏了。

“从顾客流量看，这是一个日渐兴盛的领域，在销售方面蕴藏着潜力，”Bottrie说。（完）