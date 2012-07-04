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市场报道 | 2012年 7月 4日 星期三 16:25 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎逼近昨日高位,但交投清淡

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* 美元/瑞郎略微走强,接近昨日高点0.9560,该水准亦是技术阻力位

* 欧洲央行(ECB)利率决议前欧元/美元交投温吞可能令美元/瑞郎持稳

* 技术指标显示上档可能升逾21日移动均线至0.9665

* 0.9570-80和0.9600有美元/瑞郎卖单(完)

--编译 吴云凌;审校 蔡美珍

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