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货币新闻 | 2012年 7月 4日 星期三 16:38 BJT

〔中国贵金属〕5月黄金产量31.2吨,1-5月产量同比增长6.6%--工信部

路透北京7月4日电---中国工业与信息化部周三公布,5月全国生产黄金31.2吨,1-5月份累计完成140.7吨,同比增长6.59%.

刊登在工信部网站的新闻稿称,1-5月,黄金矿产金完成115.6吨,比去年同期增长5.94%;有色副产金完成25.1吨,比去年同期增长9.69%.

1-5月,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量为70.3吨,同比增长0.96%.;十大集团黄金成品金产量占全国的49.95%.

新闻稿称,5月,美元指数持续走强,国际市场黄金价格呈下跌之势.受国际市场黄金价格走势的影响,国内市场黄金价格亦呈下跌之势.

现货金XAU=上周五以来累计升逾4%,上日曾触及两周高位1,624.70美元. (完)

更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)

--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进

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