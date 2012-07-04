〔中国贵金属〕5月黄金产量31.2吨,1-5月产量同比增长6.6%--工信部

标题新闻：英国央行目前对2017年经济成长最佳预估值仍为2%--副总裁夏菲克
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路透北京7月4日电---中国工业与信息化部周三公布,5月全国生产黄金31.2吨,1-5月份累计完成140.7吨,同比增长6.59%.
刊登在工信部网站的新闻稿称,1-5月,黄金矿产金完成115.6吨,比去年同期增长5.94%;有色副产金完成25.1吨,比去年同期增长9.69%.
1-5月,十大黄金集团累计完成黄金成品金产量为70.3吨,同比增长0.96%.;十大集团黄金成品金产量占全国的49.95%.
新闻稿称,5月,美元指数持续走强,国际市场黄金价格呈下跌之势.受国际市场黄金价格走势的影响,国内市场黄金价格亦呈下跌之势.
现货金XAU=上周五以来累计升逾4%,上日曾触及两周高位1,624.70美元. (完)
更多细节,请点选工信部网站(www.miit.gov.cn)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。