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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 17:42 BJT

〔日本金融〕监管机构计划对内幕交易施以更严厉处罚

路透东京7月4日电---涉及野村证券(8604.T)及其他经纪商的内幕交易丑闻发生后,日本金融监管机构计划对内幕交易实施更严厉的处罚,以加强监管.批评人士称,以全球标准看日本的监管措施过于宽松.

日本邮政改革暨金融大臣松下忠洋周三指示,一个由学家和专家组成的顾问小组对当前的监管法规进行评估,并提出新法规建议,包括对那些传递内幕信息的人士加以处罚.

目前法规规定,根据内幕消息进行交易的人士要接受处罚,仅仅传递消息的人士不会被处罚.

日本政府希望明年将加强监管的法案递交给议会讨论.(完)

--编译 王兴亚;审校 杜明霞

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