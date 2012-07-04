版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 4日 星期三 16:54 BJT

《汇市简讯》英镑/美元回升,PMI数据公布后空方锁定获利

0842GMT

* 英镑/美元下滑,考验位于1.5630的买单,因市场传言英国服务业PMI疲软

* 该臆测被证实是正确的,英国央行明日料推出更多量化宽松

* 空头的获利了结帮助英镑上涨测试1.5650(之前的支撑位)

* 1.5667(亚洲低点)目前成为阻力.行权价在1.5630和1.5670的期权今日到期(完)

--编译 吴云凌; 审校 高琦

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐