〔美国新股〕曼联将在纽约证券交易所进行首次上市,最多筹资1亿美元

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月3日电---拥有广大球迷支持的英格兰足球俱乐部--曼彻斯特联队,已经选择在纽约证券交易所(NYSE)进行首次挂牌上市,终止了数个月来关于上市地点的猜测.
曼联最初考虑在香港进行首次公开发行(IPO),后来计划去年下半年在新加坡进行10亿美元的IPO,但该计划因市场动荡而搁置.
曼联周二向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,将通过在纽交所发行Class A普通股筹集最多1亿美元资金.
在美国,一家公司在首次IPO文件中所说的计划筹资金额将用于计算其注册费.IPO的最终规模可能有所变动.
据汤森路透IFR上个月报导,拥有19座英超冠军和鲁尼(Wayne Rooney)等球星的曼联,已经放弃亚洲IPO计划,打算转往美国上市.
金融服务公司IPOX Schuster LLC创始人Josef Schuster表示,曼联此次IPO筹资额远低于最初预计的10亿美元,这并不令人意外.
"发股规模越小,相对估值可能越高...这可能只是最开始的一种策略,使这宗IPO看起来规模较小,"Schuster说,"交易商可能会相信如果发股数很低,公司有办法在上市后推高股价."
根据曼联委请研究机构Kantar去年进行的调查,这支俱乐部在全球共有6.59亿球迷,约半数在亚太区.
"曼联在美国能否吃香还有待观察,足球在美国并不是很受欢迎的运动...它的最佳上市地点应该是伦敦,"佛罗里达大学IPO专家Jay Ritter对路透表示.
曼联在初步招股书中表示,IPO承销商包括JefferiesJEF.N、瑞士信贷MLPN.P、摩根大通(JPM.N)、美银美林(BAC.N)和德意志银行(DBKGn.DE).起初料将成为曼联新加坡IPO承销商的摩根士丹利(MS.N)不在其中.
曼联并未透露计划发行多少股份以及发行价格.(完)
--编译 杜明霞;审校 沈以文
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)