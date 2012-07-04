〔中国债市〕得益资金面缓解现券收益率收跌,明日缴准料对影响有限

路透上海7月4日电---中国银行间债市周三现券收益率收跌,得益于大幅改善的资金情况,在利率债短端下行后中长端也跟进.信用债品种中高评级中票及城投债买盘踊跃.

交易员指出,明日(5日)即为例行准备金上缴日,但因市场普遍预期央行将再次通过释放逆回购的方式为市场"解渴",因此在流动性上并未特别担忧.

不过,北京一银行交易员则指出,逆回购利率是否延续下行值得关注,如果下行或将对包括资金市场利率和现券收益率的下探起到牵引作用.

"明天大家都估计资金面不会太紧张,毕竟还有央行的逆回购,只是要看逆回购利率降不降?如果不降的话,资金成本和现券收益率也都降不下去"她并称.

北京一券商交易员指出,随流动性预期和资金成本的改善,信用债高票息的配置价值凸显.相对而言,买盘倾向介入城投债及高评级中票.

"现在钱多了,也养得起(信用债)"她并称.

中国银行间市场隔夜及七天期质押式回购利率CNREPO=CFXS周三早盘大幅下行,其中隔夜品种跌幅逾60个基点(bp).因公开市场一级交易商被允许继续申报七天及14天逆回购需求,令市场心态放宽.[ID:nSB1649350]

为助力机构平稳渡过周四(5日)的存款准备金补缴节点,中国央行周二公开市场继续力推逆回购操作.不过,鉴于7月公开市场整体到期资金量偏少,加之上周所作逆回购又将陆续到期,如无调降法定存款准备金率支持,资金紧张局面或难得到根本改观.[ID:nnCN1646592]

公开市场周二共进行1,430亿元人民币逆回购操作,其中380亿元七天期品种中标利率3.95%;1,050亿元14天期品种中标利率4.10%,较上周四的4.15%再降.

北京时间16:39,剩余期限约3年的固息国债120007最新收益率双边报价tCN120007=CFXM为2.5180%/2.5080%,上日尾盘为2.5500%/2.5300%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.6328 3.8655

上日 3.2510 4.1727

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6918/2.6372

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3277/2.2695

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8658/2.8025 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>