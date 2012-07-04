〔中港股市〕港股自七周高位回落,沪综指震荡收跌

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
* 恒生指数收跌0.1%,恒生国企指数收低0.3%
* 沪综指和沪深300指数几近持平,公用事业股疲弱
* 煤炭股持续反弹,联想在活跃交投中下跌
* 汇丰控股跌幅居前,因美银美林重申对该股的评级为"逊于大盘"
* 和记黄埔创3月来最大单日升幅
路透香港7月4日电---香港股市周三自七周高位回落,表现不及其它亚洲股市.在本周稍晚的欧洲央行及英国央行会议前,权重金融股疲软,抵消了煤炭股和蓝筹和记黄埔的涨势.
恒生指数.HSI终场收低0.1%,交投淡静,稍后美国市场将迎来公共假日.恒生国企指数.HSCE收低0.3%,原因之一是内地股市表现黯淡.
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)