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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 16:58 BJT

〔中港股市〕港股自七周高位回落,沪综指震荡收跌

* 恒生指数收跌0.1%,恒生国企指数收低0.3%

* 沪综指和沪深300指数几近持平,公用事业股疲弱

* 煤炭股持续反弹,联想在活跃交投中下跌

* 汇丰控股跌幅居前,因美银美林重申对该股的评级为"逊于大盘"

* 和记黄埔创3月来最大单日升幅

路透香港7月4日电---香港股市周三自七周高位回落,表现不及其它亚洲股市.在本周稍晚的欧洲央行及英国央行会议前,权重金融股疲软,抵消了煤炭股和蓝筹和记黄埔的涨势.

恒生指数.HSI终场收低0.1%,交投淡静,稍后美国市场将迎来公共假日.恒生国企指数.HSCE收低0.3%,原因之一是内地股市表现黯淡.

沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300双双小幅收低,受医疗股和公用事业股拖累.

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