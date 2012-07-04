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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 17:11 BJT

〔中国汇市〕人民币小幅收涨,购汇和结汇盘均衡限制回升速度(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币即期小幅收涨

* 非美货币表现助中间价高开

* 然交投清淡限制即期汇价回升速度

路透北京/上海7月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三小幅收涨.隔夜欧元走升,且澳元等高风险货币在亚洲交易时间以强势开局,均扶助中间价走高,并推升即期汇价.

交易员并指出,今日盘中交投清淡,购汇和结汇盘力量相当,限制汇价回升速度,人民币多围绕开盘价窄幅震荡.

"今天开盘后感觉有点意外,很安静,(即期汇价)就在6.3480元(附近)窄幅震荡.(最近)一般上午都会有一些购汇盘出来,但今天没有明显的买头寸或者抛头寸,大家似乎都在观望."上海一大型银行交易员称.

北京一大型银行交易员认为,今日市场交易不是非常活跃的原因可能是大家在静待欧洲央行将于周四举行的货币政策会议,以及之后公布的美国非农数据.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

----------------------------------------------------------------

6.3477 6.3404 6.3568 6.3121 6.3178 6.3523

上述上海交易员并指出,当前市场整体购汇需求仍比较旺盛,受此支撑,料短期内人民币即期汇价上行空间有限.

东京汇市欧元周三小跌,受债券赎回相关卖盘影响;部分投资人因美国市场假期而退场观望,有些投资人则在周四欧洲央行政策会议前建立部位.欧洲央行将于周四举行货币政策会议,预计将降息至纪录低位.[FRX/CN]

以下为北京时间16:55,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3960/50 6.3995

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3440/90 6.3505

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水410点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3887元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 康熙泽/刘昕; 审校 边竞/张喜良

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