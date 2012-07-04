〔路透基点〕Partners Group获得5,500万美元贷款收购Trimco--RLPC

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透香港7月4日电----消息人士透露,在瑞士Partners Group收购服装标签制造商Trimco International一案中,四家台资银行已经提供了5,500万美元的优先贷款.
这笔五年期分期偿还定期贷款,平均年限为3-3.5年,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.
中国信托商业银行为独家代理行、担保品控管行、委托主办行及额度分配行.该行在2012年4月就已为此案预筹了此案所需全额资金.大众银行、台北富邦银行及台新银行于7月加入,取得委托主办行头衔.
私募股权公司Navis Capital Partners曾在5月表示,旗下基金Navis Asia Fund IV已将所持Trimco International股份售予Partners Group."Navis在2005年以总共1,110万美元买入Trimco的多数股份.退出持股的所得以及七年持股期间所得的股息,这笔投资总计创造股权价值回报1.114亿美元,"Navis在声明中表示.
Trimco在香港建立,为中国、印度和东南亚成衣制造商提供服务.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)