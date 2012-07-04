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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 18:43 BJT

〔路透基点〕Partners Group获得5,500万美元贷款收购Trimco--RLPC

路透香港7月4日电----消息人士透露,在瑞士Partners Group收购服装标签制造商Trimco International一案中,四家台资银行已经提供了5,500万美元的优先贷款.

这笔五年期分期偿还定期贷款,平均年限为3-3.5年,利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码450个基点.

中国信托商业银行为独家代理行、担保品控管行、委托主办行及额度分配行.该行在2012年4月就已为此案预筹了此案所需全额资金.大众银行、台北富邦银行及台新银行于7月加入,取得委托主办行头衔.

私募股权公司Navis Capital Partners曾在5月表示,旗下基金Navis Asia Fund IV已将所持Trimco International股份售予Partners Group."Navis在2005年以总共1,110万美元买入Trimco的多数股份.退出持股的所得以及七年持股期间所得的股息,这笔投资总计创造股权价值回报1.114亿美元,"Navis在声明中表示.

Trimco在香港建立,为中国、印度和东南亚成衣制造商提供服务.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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