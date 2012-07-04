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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 17:24 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜小跌,投资者等待主要央行出台刺激举措

路透上海7月4日电---伦敦期铜周三小跌,因投资者针对近期的大涨了结获利,并等待全球主要央行更多的有关放松货币政策的信号.

周二铜价触及七周高位,因市场寄望全球普遍的经济低迷态势将促使各国央行实施新的刺激举措.投资者希望欧洲央行在周四的会议上能够降息.

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