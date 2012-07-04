〔中国经济〕2011年末社保资金累计结余3.11万亿元人民币--国务院常务会议

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透北京7月4日电---中国国务院常务会议周三听取了全国社会保障资金审计情况的汇报,显示2001年末18项社会保障资金累计结余3.11万亿元,比2005年增长4.35倍.
中国政府网周三刊发的新闻稿称,2011年社保资金收入2.84万亿元人民币,比2005年增长3.13倍.支出2.11万亿元,增长3倍.
审计表明,各项社会保障资金总体安全,基金运行平稳.社会保障体系不断完善,收支规模不断扩大.
会议并称,下一阶段要全力加强规范化建设,尽快修订《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等法规.
并加强监督管理.积极推进建立规范完整的社会保障预算,明确社会保障信息公示和披露的方式和程序.(完)
--发稿 张胜男; 审校 黄凯
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)