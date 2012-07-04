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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 18:06 BJT

〔中国经济〕2011年末社保资金累计结余3.11万亿元人民币--国务院常务会议

路透北京7月4日电---中国国务院常务会议周三听取了全国社会保障资金审计情况的汇报,显示2001年末18项社会保障资金累计结余3.11万亿元,比2005年增长4.35倍.

中国政府网周三刊发的新闻稿称,2011年社保资金收入2.84万亿元人民币,比2005年增长3.13倍.支出2.11万亿元,增长3倍.

审计表明,各项社会保障资金总体安全,基金运行平稳.社会保障体系不断完善,收支规模不断扩大.

会议并称,下一阶段要全力加强规范化建设,尽快修订《社会保险费征缴暂行条例》、《失业保险条例》等法规.

并加强监督管理.积极推进建立规范完整的社会保障预算,明确社会保障信息公示和披露的方式和程序.(完)

--发稿 张胜男; 审校 黄凯

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