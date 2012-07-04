〔日本政治〕民主党退党议员将成立新政党

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透东京7月4日电---日本政坛重量级人物小泽一郎以及和其他几十位退出执政党的议员,周三决定组成新的政党,此举或令政府愈发头疼.这些人此前因抗议上调消费税计划而退党.
一位接近小泽一郎的议员称,约50位退出执政的日本民主党的成员预计在新党于7月11日成立时加入.
小泽一郎和其追随者的出走,令日本民主党在众议院的席位减至约250个,众议院共有480个席位,民主党仍占据多数席位.
不过分析师称,小泽一郎的举动将产生一些政治影响,并令日本首相野田佳彦感到棘手.小泽一郎曾有过破坏其自己创建的政党的记录.
新成立的政党可能在参议院提交无约束力、但令人难堪的针对首相的不信任案,如果其他反对党派跟进,有可能通过.(完)
--编译 田建华;审校 丁琦
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)