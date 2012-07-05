(重温稿)〔台湾货币市场〕短率平稳,旬初银行调度轻松以对

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 短率平稳
* 旬初负数操作多
记者 林妙容
路透台北7月4日电---台湾银行间短率周三持稳于近日区间.今日为新提存期首日,银行可以开始负数操作,不须担忧积数问题,气氛轻松,调度容易.但银行间的资金水位多寡不均,持平者也不在少数,利率因而未见明显浮动.
资金调度人士表示,上日央行回收隔夜游资力道加大,一早存单到期量虽重回千亿台币水准,但市场资金并不浮滥,央行代收隔夜资金力道亦有所收敛,市况安静有序.
"旬初钱还是多,就是有点分配不均,但还算好调(钱)."一大型银行调度人士称.
此外,本周五(6日)央行将例行标售364天期存单,在钱多不易完全去化的情况下,市场人士料此次标售得标利率将与上次相去不远,在央行30天期存单利率0.87%附近.央行上月标售364天期存单加权平均得标利率0.878%,较前期的0.893%跌1.5基点.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.507%,上日收在0.509%;区间在0.388-0.73%,上日在0.388-0.72%.
一周(2-7天)拆款区间则在0.506-0.76%,与上日相同.
**短票利率平稳**
短票方面,部分票券商一早因资讯连线出现问题,致资金调度一度陷入乱流,但稍后提供资讯连线厂商修复问题,市场秩序也迅速恢复,资金缺口于旬初的宽松环境中很快调度得宜,银行买气不弱,令利率维稳于当前水准.
今日银行间30天内短票主要成交利率在0.85%,与上日相同;大型公股银行成交在0.87%,上日在0.86-0.87%.
央行今日存单到期1,322.5亿台币,共发行1,239亿存单,存单发行余额减少83.5亿.[TW/MMTCN]周四央行存单到期480亿,周五为2,901.5亿.
拆款中心资料PIBC显示,周三当日超额准备为负66亿台币;累计超额准备为负66亿台币,加计前期1%的超额准备为535亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持稳.月初资金偏向宽松,寿险与银行虽多缺不一,但无碍资金调度,公债10天期附买回主要成交利率仍落在0.73-0.75%既有区间内.
资金调度人士指出,投信端因定存优惠条件不若以往,对公司债的找券需求仍高,但因投信不愿转承作公债RP,因此未对利率造成影响.
今日有68亿台币的南亚塑胶(1303.TW)公司债交割,惟市况并未因而趋于紧俏.(完)
--集体采写 董永年; 审校 林高丽/张喜良
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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