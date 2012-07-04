〔欧洲金融〕塞浦路斯预期救援谈判将于7月底完成,具体救援规模未知

路透尼科西亚7月4日电---塞浦路斯周三表示,预期与国际货币基金组织(IMF)和欧盟就紧急金援进行的谈判将于7月末结束,但也表示要具体说明该国需要多少援金为时尚早.塞浦路斯对希腊曝险程度很高.

"这一过程的目的是,在本月内准备好提案,他们将就此与我们进行讨论并得出结论,"塞浦路斯财长Vassos Shiarly在谈及三方国际贷款人时表示,并称尚未就该国需要多少援金进行过讨论.(完)