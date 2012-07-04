〔欧洲金融〕塞浦路斯预期救援谈判将于7月底完成,具体救援规模未知

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透尼科西亚7月4日电---塞浦路斯周三表示,预期与国际货币基金组织(IMF)和欧盟就紧急金援进行的谈判将于7月末结束,但也表示要具体说明该国需要多少援金为时尚早.塞浦路斯对希腊曝险程度很高.
"这一过程的目的是,在本月内准备好提案,他们将就此与我们进行讨论并得出结论,"塞浦路斯财长Vassos Shiarly在谈及三方国际贷款人时表示,并称尚未就该国需要多少援金进行过讨论.(完)
--编译 梁睿雪;审校 田建华
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。