版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 18:52 BJT

〔中国个股〕万科6月房地产销售额环比增24%,上半年累计同比略降

路透上海7月4日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ6月销售额较5月环比增长24%,上半年累计销售额较去年同期降4.7%.

刊登在深圳证券交易所的公告显示,万科6月实现销售金额133.2亿元,销售面积122.4万平方米;上半年累计实现销售金额625.4亿元,销售面积602.5万平方米.

万科并称,自5月份销售简报披露以来,公司新增广州天河软件园等五个项目,共计须支付地价款约21亿元.

万科5月实现销售金额107.2亿元,环比增幅44%;当月销售面积102.5万平方米.

万科A股周三收报9.11元,近三个月来累计上涨约10%.(完)

参看详情,可点选深圳证券交易所网站(here)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐