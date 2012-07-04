〔中国个股〕万科6月房地产销售额环比增24%,上半年累计同比略降

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透上海7月4日电---中国最大的房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ6月销售额较5月环比增长24%,上半年累计销售额较去年同期降4.7%.
刊登在深圳证券交易所的公告显示,万科6月实现销售金额133.2亿元,销售面积122.4万平方米;上半年累计实现销售金额625.4亿元,销售面积602.5万平方米.
万科并称,自5月份销售简报披露以来,公司新增广州天河软件园等五个项目,共计须支付地价款约21亿元.
万科5月实现销售金额107.2亿元,环比增幅44%;当月销售面积102.5万平方米.
万科A股周三收报9.11元,近三个月来累计上涨约10%.(完)
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--发稿 刘昕; 审校 黄凯
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)