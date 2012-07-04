〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离五周高位小幅收低,因美国天气乾旱

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透新加坡7月4日电---马来西亚棕榈油期货周四微跌,脱离五周高位,因交易商趁近期涨势获利了结.受天气因素提振,棕榈油期货本周迄今累计上涨逾3%.
交易商从美国农业部(USDA)报告中寻找线索.由于天气异常炎热干燥,USDA周一将大豆生长条件的优良评级比率大幅下调至45%,此前一周为53%.[ID:nSB8543770]
较高质量大豆比率下降意味着,更少的大豆可能被压榨成大豆油,而这可能意味着更多植物油需求转向较为便宜的棕榈油.
指标9月棕榈油期货FCPOc3收跌0.1%,报每吨3,122马币(林吉特).该期约稍早高见3,147马币,为5月30日以来未见水准.
成交量为26,553口,远高于通常的25,000吨.
路透市场分析师王涛根据波浪分析称,棕榈油期货可能将在3,155马币或其下结束此轮反弹.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)