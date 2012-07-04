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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 18:41 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货脱离五周高位小幅收低,因美国天气乾旱

路透新加坡7月4日电---马来西亚棕榈油期货周四微跌,脱离五周高位,因交易商趁近期涨势获利了结.受天气因素提振,棕榈油期货本周迄今累计上涨逾3%.

交易商从美国农业部(USDA)报告中寻找线索.由于天气异常炎热干燥,USDA周一将大豆生长条件的优良评级比率大幅下调至45%,此前一周为53%.[ID:nSB8543770]

较高质量大豆比率下降意味着,更少的大豆可能被压榨成大豆油,而这可能意味着更多植物油需求转向较为便宜的棕榈油.

指标9月棕榈油期货FCPOc3收跌0.1%,报每吨3,122马币(林吉特).该期约稍早高见3,147马币,为5月30日以来未见水准.

成交量为26,553口,远高于通常的25,000吨.

路透市场分析师王涛根据波浪分析称,棕榈油期货可能将在3,155马币或其下结束此轮反弹.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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