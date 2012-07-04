〔货币市场〕三个月Euribor跌至逾两年最低,欧洲央行将举行会议

路透法兰克福7月4日电---欧元区银行间主要拆借利率周三降至逾两年来最低水准,因货币市场在欧洲央行料将降息之前继续调整仓位.

欧洲央行周四将举行利率会议.接受路透访查的71名分析师中,有48名预计该央行将降息.目前欧元区利率处于1.0%的纪录低位.[ID:nSB1637510]

对于短期市场利率来说,目前的关键问题是欧洲央行是否也将调降现为0.25%的隔夜存款利率.如果调降该利率,将为银行间利率提供更多的下降空间.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.650%跌至0.645%,创2010年4月来最低.该利率通常是银行间拆放款利率的主要标准.(完)

--编译 杜明霞;审校 王洋

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>