〔货币市场〕三个月Euribor跌至逾两年最低,欧洲央行将举行会议

中国信用债：16中城建MTN1付息存在不确定性，因融资受限流动性存在压力
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
路透法兰克福7月4日电---欧元区银行间主要拆借利率周三降至逾两年来最低水准,因货币市场在欧洲央行料将降息之前继续调整仓位.
欧洲央行周四将举行利率会议.接受路透访查的71名分析师中,有48名预计该央行将降息.目前欧元区利率处于1.0%的纪录低位.[ID:nSB1637510]
对于短期市场利率来说,目前的关键问题是欧洲央行是否也将调降现为0.25%的隔夜存款利率.如果调降该利率,将为银行间利率提供更多的下降空间.
三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=从0.650%跌至0.645%,创2010年4月来最低.该利率通常是银行间拆放款利率的主要标准.(完)
--编译 杜明霞;审校 王洋
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透北京2月22日 - 中国城市建设控股集团周三发布公告称，由于公司评级遭下调，融资受限，流动性存在一定压力，故应于3月1日付息的2016年度第一期中期票据--16中城建MTN1的利息偿付存在不确定性。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。