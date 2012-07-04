〔东南亚股市〕大盘股提振马来西亚股市上扬,煤炭类股领涨印尼股市

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透曼谷7月4日电---马来西亚股市周三触及历史高位,森那美(SIME.KL)和Petronas Chemicals Group Bhd(PCGB.KL)等大盘股引领涨势,印尼股市收高,煤炭类股领涨.
马来西亚股市.KLSE上涨0.4%,石化企业Petronas Chemicals上扬2.5%;印尼股市.JKSE涨0.64%,得益于Adaro Energy Tbk (ADRO.JK)飙升4.5%.
交易商称,油市强劲提振了能源相关个股的看涨人气.
该地区其他股市多数从日内高位回撤,因投资者在近期上扬后了结获利.菲律宾股市.PSI小跌0.2%,盘中一度升至5,403.16点的纪录高位.
1039GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2948.77 3.44 +0.12 +11.43 2646.35
马来西亚 .KLSE 1613.75 6.01 +0.37 +5.42 1530.73
泰国 .SETI 1194.15 -3.92 -0.33 +16.47 1025.32
印尼 .JKSE 4075.92 26.02 +0.64 +6.64 3821.99
菲律宾 .PSI 5354.72 -10.98 -0.20 +22.48 4371.96
越南 .VNI 410.73 -2.36 -0.57 +16.83 351.55
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(完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)