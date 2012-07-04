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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 18:49 BJT

〔东南亚股市〕大盘股提振马来西亚股市上扬,煤炭类股领涨印尼股市

路透曼谷7月4日电---马来西亚股市周三触及历史高位,森那美(SIME.KL)和Petronas Chemicals Group Bhd(PCGB.KL)等大盘股引领涨势,印尼股市收高,煤炭类股领涨.

马来西亚股市.KLSE上涨0.4%,石化企业Petronas Chemicals上扬2.5%;印尼股市.JKSE涨0.64%,得益于Adaro Energy Tbk (ADRO.JK)飙升4.5%.

交易商称,油市强劲提振了能源相关个股的看涨人气.

该地区其他股市多数从日内高位回撤,因投资者在近期上扬后了结获利.菲律宾股市.PSI小跌0.2%,盘中一度升至5,403.16点的纪录高位.

1039GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2948.77 3.44 +0.12 +11.43 2646.35

马来西亚 .KLSE 1613.75 6.01 +0.37 +5.42 1530.73

泰国 .SETI 1194.15 -3.92 -0.33 +16.47 1025.32

印尼 .JKSE 4075.92 26.02 +0.64 +6.64 3821.99

菲律宾 .PSI 5354.72 -10.98 -0.20 +22.48 4371.96

越南 .VNI 410.73 -2.36 -0.57 +16.83 351.55

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(完)

--编译 王兴亚;审校 王洋

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