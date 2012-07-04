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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 21:12 BJT

〔标题新闻〕土耳其准备明年将伊朗原油进口量再削减约10%,以说服美国延长制裁豁免期--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8I433P]

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