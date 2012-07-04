〔国际油市〕亚洲石脑油价格保持在高位,但裂解价差下跌

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透新加坡7月4日电---亚洲石脑油价格周三保持在一个月高位,但裂解价差承压,因布兰特原油期货本周上涨.
近月8月下半月公开规格石脑油报每吨799美元,石脑油裂解价差则下跌近10%至每吨54.48美元.
较高的石脑油原料价格不为石化厂商所乐见,因受欧债危机影响,对于塑料等石化产品的需求一直低迷.
一位在新加坡的交易员说:"基本面来看,石化需求仍迟缓.我还不能确定需求低迷是否已触底,因为受经济不确定性影响近些天市场波动太大."
交易员表示,随着布兰特原油期货再度攀至100美元上方,石化利润率将很快再度受到压制
汽油裂解价差逆转跌势,上涨近7%至两日高位每桶4.63美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 799.00 5.00 0.63 794.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 86.55 0.56 0.65 85.99
97号现货汽油GL97-SIN 108.47 1.55 1.45 106.92
95号现货汽油GL95-SIN 107.04 1.59 1.51 105.45
92号现货汽油GL92-SIN 103.90 1.75 1.71 102.15
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.63 0.30 6.93 4.33 (完)
--编译 王洋;审校 王兴亚
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)