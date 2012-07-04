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亚洲 | 2012年 7月 4日 星期三 21:53 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油价格保持在高位,但裂解价差下跌

路透新加坡7月4日电---亚洲石脑油价格周三保持在一个月高位,但裂解价差承压,因布兰特原油期货本周上涨.

近月8月下半月公开规格石脑油报每吨799美元,石脑油裂解价差则下跌近10%至每吨54.48美元.

较高的石脑油原料价格不为石化厂商所乐见,因受欧债危机影响,对于塑料等石化产品的需求一直低迷.

一位在新加坡的交易员说:"基本面来看,石化需求仍迟缓.我还不能确定需求低迷是否已触底,因为受经济不确定性影响近些天市场波动太大."

交易员表示,随着布兰特原油期货再度攀至100美元上方,石化利润率将很快再度受到压制

汽油裂解价差逆转跌势,上涨近7%至两日高位每桶4.63美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年8月石脑油NAF-1H-TYO 799.00 5.00 0.63 794.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 86.55 0.56 0.65 85.99

97号现货汽油GL97-SIN 108.47 1.55 1.45 106.92

95号现货汽油GL95-SIN 107.04 1.59 1.51 105.45

92号现货汽油GL92-SIN 103.90 1.75 1.71 102.15

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 4.63 0.30 6.93 4.33 (完)

--编译 王洋;审校 王兴亚

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