〔国际油市〕亚洲柴油现货价差升至两周高位,受现货需求提振

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透新加坡7月4日电---亚洲柴油现货价差周三大涨至两周高位,因约旦浮现现货需求,并且泰国一炼厂发生大火可能约束国内产出.
路透数据显示,含硫为0.5%、0.25%和500ppm柴油的现货价差上涨0.05-0.15美元,分别涨至每桶0.05美元、1.55美元和2.50美元.
交易商称,约旦唯一一家炼厂Petroleum Refinery求购50万吨含硫为0.5%的柴油,9月至12月交货.
这项招标料周三晚些时候正式宣布,将于7月31日截止,报价有10天的有效期.
这一大规模需求将可能支撑柴油价格,因新加坡炼厂进行维修之际,该地区供应依然紧张.
泰国的Bangchak Petroleum Pcl (BCP.BK)周三关闭了日产能12万桶的炼厂,为期一周,因大火毁坏了一座原油蒸馏装置.
虽然Bangchak对泰国本土市场的供应可能中断,但对柴油市场的影响可能不大,因其出口量不多.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 114.91 1.83 1.62 113.08
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 113.84 1.83 1.63 112.01
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 115.34 1.78 1.57 113.56
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 116.29 1.73 1.51 114.56
7月柴油互换 GOSGSWMc1 113.81 1.70 1.52 112.11
8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.75 1.63 1.45 112.12 (完)
--编译 王兴亚;审校 王洋
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)