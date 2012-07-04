〔国际油市〕亚洲柴油现货价差升至两周高位,受现货需求提振

路透新加坡7月4日电---亚洲柴油现货价差周三大涨至两周高位,因约旦浮现现货需求,并且泰国一炼厂发生大火可能约束国内产出.

路透数据显示,含硫为0.5%、0.25%和500ppm柴油的现货价差上涨0.05-0.15美元,分别涨至每桶0.05美元、1.55美元和2.50美元.

交易商称,约旦唯一一家炼厂Petroleum Refinery求购50万吨含硫为0.5%的柴油,9月至12月交货.

这项招标料周三晚些时候正式宣布,将于7月31日截止,报价有10天的有效期.

这一大规模需求将可能支撑柴油价格,因新加坡炼厂进行维修之际,该地区供应依然紧张.

泰国的Bangchak Petroleum Pcl (BCP.BK)周三关闭了日产能12万桶的炼厂,为期一周,因大火毁坏了一座原油蒸馏装置.

虽然Bangchak对泰国本土市场的供应可能中断,但对柴油市场的影响可能不大,因其出口量不多.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 114.91 1.83 1.62 113.08

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 113.84 1.83 1.63 112.01

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 115.34 1.78 1.57 113.56

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 116.29 1.73 1.51 114.56

7月柴油互换 GOSGSWMc1 113.81 1.70 1.52 112.11

8月柴油互换 GOSGSWMc2 113.75 1.63 1.45 112.12 (完)