〔国际油市〕亚洲燃料油7月/8月跨月价差走弱至三周低点

路透新加坡7月4日电---亚洲燃料油跨月互换价差周三连续第五日走弱,即期7月/8月价差跌至逾三周最低.

据路透数据,该合约下跌0.50美元收报每吨3.75美元,创下6月11日以来最低.

在港上市的光汇石油积极购进180-cst燃料油8月固定价格互换合约,该合约收报每吨605.63美元,创下三周高位,这收窄了7月/8月跨月价差.

在8万吨成交的180-cst燃料油中,光汇石油买入5.5万吨.此外其还在交易窗口买入1.5万吨7月380-cst燃料油和8万吨8月380-cst燃料油.

实货市场上,180-cst燃料油和380-cst燃料油的现货价差双双持稳在前一日水平,每个油品都有一笔成交.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 611.95 11.20 1.86 600.75

现货380CST燃料油 FO380-SIN 601.90 11.40 1.93 590.50

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 608.00 11.00 1.84 597.00

380CST船用燃料油升水 6.10 -0.40 -6.15 6.50

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 0.15 4.17 3.60

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.65 -0.15 -3.95 3.80 (完)