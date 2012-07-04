〔国际油市〕亚洲燃料油7月/8月跨月价差走弱至三周低点

马来西亚期市：棕榈油期货弹离三个半月低位，因低接买盘进场
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡7月4日电---亚洲燃料油跨月互换价差周三连续第五日走弱,即期7月/8月价差跌至逾三周最低.
据路透数据,该合约下跌0.50美元收报每吨3.75美元,创下6月11日以来最低.
在港上市的光汇石油积极购进180-cst燃料油8月固定价格互换合约,该合约收报每吨605.63美元,创下三周高位,这收窄了7月/8月跨月价差.
在8万吨成交的180-cst燃料油中,光汇石油买入5.5万吨.此外其还在交易窗口买入1.5万吨7月380-cst燃料油和8万吨8月380-cst燃料油.
实货市场上,180-cst燃料油和380-cst燃料油的现货价差双双持稳在前一日水平,每个油品都有一笔成交.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 611.95 11.20 1.86 600.75
现货380CST燃料油 FO380-SIN 601.90 11.40 1.93 590.50
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 608.00 11.00 1.84 597.00
380CST船用燃料油升水 6.10 -0.40 -6.15 6.50
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 0.15 4.17 3.60
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.65 -0.15 -3.95 3.80 (完)
--编译 王洋; 审校 王兴亚
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)
路透新加坡2月22日 - 亚洲汽油裂解价差暴跌18%，至两个月低点每桶8.91美元，欧美库存庞大，但遇上了亚洲、中东及非洲的需求。