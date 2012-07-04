〔欧洲汇市〕英镑走软,因投资者押注英央行将进一步放宽政策

标题新闻：OPEC在5月会议中是否延展减产协议尚言之过早--卡塔尔能源部长
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* 英国服务业PMI数据回落至八个月低位
* 预计英国央行将选择推出更多量化宽松举措,但影响料有限
* 交投清淡,因美国市场休市且英央行和欧洲央行周四将公布政策决定
路透伦敦7月4日电---英镑兑美元周三走软,因数据显示英国占主导地位的服务业6月成长速度远低于预期,巩固了英央行将选择推出更多刺激举措以支持疲弱经济的预期.
市场预期,英国央行将在周四的政策会议上选择推出更多量化宽松举措,但此举对英镑产生的影响料将有限,因这已在市场的广泛预期之中.
成交清淡,因今日是美国独立日假期,且许多投资者在英国央行和欧洲央行周四公布政策决定前离场观望.
英镑兑美元GBP=D4回落0.5%,报1.5607美元,远低于本周迄今高位1.5723美元.英镑在稍早服务业PMI数据公布前走低,交易商称,市场传言该数据可能疲弱.
Markit/CIPS英国6月服务业采购经理人指数(PMI)降至51.3的八个月低点,低于5月的53.3,也逊于预估的52.8.[ID:nSB1649166]
英镑兑欧元走强,欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.1%,报0.8042英镑,距离上周末触及的0.7985英镑的低位不远.
市场广泛预期英国央行将扩大量化宽松计划下的资产购买规模500亿英镑,不过分析师称,部分市场人士在抛售英镑,以防英国央行意外选择将购买规模增加750亿英镑.
与此同时,市场还广泛预计欧洲央行周四将降息25个基点,这将令欧元承压.
如果对美国疲弱经济的担忧加剧,且对美国联邦储备理事会(FED,美联储)将很快扩大量化宽松政策规模的预期升温,英镑兑美元走软之势可能受限.
不过,分析师称,英镑兑与成长相关的高收益货币承压.英镑兑澳元GBPAUD=R跌至三个月低位,兑瑞典克朗和加元GBPSEK=RGBPCAD=R触及两个月低位.(完)
--编译 母红;审校 李军
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