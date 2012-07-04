〔加拿大股市〕触及两个月高位,因寄望欧洲央行将降息

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透多伦多7月4日电---加拿大主要股指周三触及两个月高位,金融股领涨,因寄望于全球主要国家的央行将提供更多货币刺激举措,扶助应对欧债危机对经济造成的拖累.
10大类股几乎全线上扬,金融股领涨,升幅为0.7%,因投资者预期欧洲央行周四将降息,且可能注入新资金扶助提振区内疲弱的经济.
加拿大大型银行是欧洲央行降息预期的受益者,加拿大皇家银行(RY.TO)攀升1.2%;加拿大丰业银行(BNS.TO)上扬1%;满地可银行(BMO.TO)收高0.7%.
市场交投清淡,因美国股市休市,且投资者在周四欧洲和英国央行政策会议前持谨慎态度.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高65.12点,或0.55%,报11,913.87点,盘中一度触及11,936.16点,此为5月4日来的最高水平.
该指数连涨第六天,为近一年来最长涨势.(完)
--编译 母红;审校 李军
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