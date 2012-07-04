〔加拿大股市〕触及两个月高位,因寄望欧洲央行将降息

路透多伦多7月4日电---加拿大主要股指周三触及两个月高位,金融股领涨,因寄望于全球主要国家的央行将提供更多货币刺激举措,扶助应对欧债危机对经济造成的拖累.

10大类股几乎全线上扬,金融股领涨,升幅为0.7%,因投资者预期欧洲央行周四将降息,且可能注入新资金扶助提振区内疲弱的经济.

加拿大大型银行是欧洲央行降息预期的受益者,加拿大皇家银行(RY.TO)攀升1.2%;加拿大丰业银行(BNS.TO)上扬1%;满地可银行(BMO.TO)收高0.7%.

市场交投清淡,因美国股市休市,且投资者在周四欧洲和英国央行政策会议前持谨慎态度.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高65.12点,或0.55%,报11,913.87点,盘中一度触及11,936.16点,此为5月4日来的最高水平.

该指数连涨第六天,为近一年来最长涨势.(完)

--编译 母红;审校 李军

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