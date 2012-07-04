欧洲经济指标预测--7月5日-7月12日****

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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路透7月5日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月5日(四)
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -0.2% +0.5%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -0.8% -0.1%
1000 德国工业订单(较前月) 5月 持平 -1.9%
1100 英国央行利率决议 7月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,250
1145 欧洲央行利率决定 7月 0.75% 1.00%
7月6日(五)
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至5月 -- 赤字599.0
0645 法国贸易收支(亿欧元) 5月 逆差55 逆差58
进口(亿欧元) -- 428
出口(亿欧元) -- 370.4
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.3% 0.0%
(较上年同期) -1.0% -1.0%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上月) 6月 -2.1% -2.5%
(较上年同期) -2.10% +0.10%
PPI产出物价(较上月) -0.2% -0.2%
(较上年同期) +2.4% +2.8%
核心PPI产出物价(较上月) 0.0% 0.0%
(较上年同期) +2.0% +2.1%
1000 德国总工业生产(较上月) 5月 +0.1% -2.2%
--------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 -- 3.0%
经季节调整的失业率 -- 3.2%
0600 德国出口(较前月) 5月 -- -1.7%
进口(较前月) -- -4.8%
贸易收支(亿欧元) -- 顺差161
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 -- 负28.9
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 6月 -- +1.30%
2301 英国RICS房价差值 6月 -- 负16
7月10日(二)
0645 法国工业生产(较前月) 5月 -- +1.5%
0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 5月 -- -1.9%
(较上年同期) -- -9.2%
0830 英国工业生产(较前月) 5月 -- 持平
(较上年同期) -- -1.0%
制造业产出(较前月) 5月 -- -0.7%
(较上年同期) -- -0.3%
0830 英国贸易收支(亿英镑) 5月 -- 逆差101.0
对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) -- 逆差52.0
7月11-16日
0600 德国趸售物价指数(较前月) 6月 -- -0.7%
(较上年同期) -- +1.7%
7月11日(三)
0600 德国CPI(较前月) 6月终值 -- -0.1%
(较上年同期) -- +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.0%
0645 法国经常帐收支(亿欧元) 5月 -- 赤字42
7月12日(四)
0530 法国HICP(较前月) 6月终值 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.3%
0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -- -0.8%
(较上年同期) -- -2.3% (完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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