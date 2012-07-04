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货币新闻 | 2012年 7月 5日 星期四 06:24 BJT

《美国重要政经日程》--7月5日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1100 - 农业部公布一周世界稻米价格数据

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数

1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产数据

1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券,并宣布标售三年期、10年期和30年期公债

-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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