《美国重要政经日程》--7月5日

标题新闻：OPEC在5月会议中是否延展减产协议尚言之过早--卡塔尔能源部长
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1100 - 农业部公布一周世界稻米价格数据
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数
1400 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率
1500 - 能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和生产数据
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月和六个月期国库券,并宣布标售三年期、10年期和30年期公债
-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路运量
2000 - 农业部公布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
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“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。