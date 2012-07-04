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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 06:26 BJT

全球外汇市场7月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月5日(四)

-- - 日本央行会议

0130 - 澳洲5月商品/服务贸易收支

1100 - 美国抵押贷款指数

1100 - 英国央行利率决定

1130 - Challenger 6月美国企业计划裁员人数

1145 - 欧洲央行利率决定

1215 - 美国ADP 6月民间就业岗位

1230 - 美国一周初请失业金人数

1400 - 美国供应管理协会(ISM)6月非制造业指数

2030 - 美联储一周资产负债表

-- - 美国国际购物中心协会(ICSC)6月同店销售

(完)

--编译 张荻;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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