全球外汇市场7月5日主要消息

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月5日(四)
-- - 日本央行会议
0130 - 澳洲5月商品/服务贸易收支
1100 - 美国抵押贷款指数
1100 - 英国央行利率决定
1130 - Challenger 6月美国企业计划裁员人数
1145 - 欧洲央行利率决定
1215 - 美国ADP 6月民间就业岗位
1230 - 美国一周初请失业金人数
1400 - 美国供应管理协会(ISM)6月非制造业指数
2030 - 美联储一周资产负债表
-- - 美国国际购物中心协会(ICSC)6月同店销售
(完)
--编译 张荻;审校 张涛
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--台湾....[TW/DIARYCN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)