版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 06:43 BJT

****日韩经济指标预测--7月5日-7月12日****

路透7月5日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月5日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,777

7月6日(五)

0500 日本领先指标 5月 -- -1.3

同时指标 -- -0.2

7月8日(日)

2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -- +1.9%

(较上月) -- -0.6%

2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +0.3%

2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 5月 -- 盈余3,338

2350 日本机械订单(较前月) 5月 -- +5.7%

(较上年同期) -- +6.6%

---------------------------------7月9日当周---------------------------------

7月9日(一)

0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 47.2

7月10日(二)

0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.7

2300 韩国失业率 6月 -- 3.2%

2350 日本企业商品物价指数(较上月) 6月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -0.5%

7月11日(三)

0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +8.6%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --

外资投资日本股市(亿日圆) -- --

7月12日(四)

0100 韩国央行利率决议 7月 -- 3.25%

1500 日本央行利率决议 6月 -- 0.10%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- +3.2%

进口物价(较上年同期) -- +2.1%

(完)

--编译 石冠兰;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐