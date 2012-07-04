日韩经济指标预测--7月5日-7月12日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月5日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,777
7月6日(五)
0500 日本领先指标 5月 -- -1.3
同时指标 -- -0.2
7月8日(日)
2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 6月 -- +1.9%
(较上月) -- -0.6%
2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +0.3%
2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 5月 -- 盈余3,338
2350 日本机械订单(较前月) 5月 -- +5.7%
(较上年同期) -- +6.6%
---------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0500 日本服务业景气判断指数 6月 -- 47.2
7月10日(二)
0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.7
2300 韩国失业率 6月 -- 3.2%
2350 日本企业商品物价指数(较上月) 6月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -0.5%
7月11日(三)
0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +8.6%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- --
外资投资日本股市(亿日圆) -- --
7月12日(四)
0100 韩国央行利率决议 7月 -- 3.25%
1500 日本央行利率决议 6月 -- 0.10%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- +3.2%
进口物价(较上年同期) -- +2.1%
(完)
--编译 石冠兰;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)