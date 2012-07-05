〔金砖国家〕7月4日股汇市收盘纵览

路透7月5日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月4日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收跌0.05%,报956.26点.

中国股市:沪综指震荡收跌,成交额明显萎缩,在外围市场普遍向好下弱势尽显,市场人气低迷,仍在等待消息面的进一步指引,预计大盘短线仍以震荡走势为主.沪综指.SSEC收报2,227.315点,跌1.878点或0.08%.上海A股成交额为521亿元人民币,较上交易日的603亿元明显萎缩.[.SSCN]

香港股市:自七周高位回落,表现不及其它亚洲股市.在本周稍晚的欧洲央行及英国央行会议前权重金融股疲软,抵消了煤炭股和蓝筹和记黄埔的涨势.恒生指数.HSI终场收低0.1%,交投淡静,稍后美国市场将迎来公共假日.恒生国企指数.HSCE收低0.3%,原因之一是内地股市表现黯淡.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS小幅收涨.隔夜欧元走升,且澳元等高风险货币在亚洲交易时间以强势开局,均扶助中间价走高,并推升即期汇价.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水410点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3887元.[CNY/CN]

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印度股市:小幅上涨,触及4月19日以来的最高收盘水平,得益于印度国家银行(SBI)等国有银行股上涨,因其估值被视作落后于民营银行.指标BSE指数.BSESN收涨0.2%,报17,462.81点.[.BO][ID:nL3E8I42S1]

印度汇市:印度卢比终止连续四日涨势,受累于石油企业的美元需求,并追随本周欧洲央行(ECB)政策会议前夕欧元等全球风险资产的跌势.印度卢比兑美元INR=D2收报54.48/49,较周二收盘价54.36/37下跌0.2%,日内在宽阔区间54.18-54.86内波动.[INR/][ID:nL3E8I4357]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,408.210点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市小跌0.19%至757.07点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.65%至32.3600;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.02%,报40.5300.

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巴西股市:上涨,试探一个重要阻力位,因投资者押注欧洲央行和中国央行将采取刺激措施扶助经济成长.钢材价格上涨的消息提振钢铁企业股,并助推巴西指标Bovespa指数录得连续第四日上扬,为去年12月以来最大连续四日涨幅,较上周四累计涨幅达6.5%.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收涨0.53%,报56,076.82点,为上月脱离八个月低位反弹以来第二次尝试升越56,000点水平.[ID:nL2E8I46NX]

巴西汇市:巴西雷亚尔录得连续第二日下跌,上日一位巴西央行官员暗示,决策当局对雷亚尔近期的涨势感到不安.雷亚尔兑美元BRBYBRL=下滑0.7%,报2.0319.[ID:nL2E8I4331]

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南非股市:小幅上涨,不过获利担忧拖累Nedbank(NEDJ.J)等银行股下挫,且投资者谨慎等候欧洲央行利率决定以寻找方向.交易活动清淡,因美国独立日假期休市,且欧洲央行和英国央行周四将作出政策决定.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收升0.14%,报29,906.78点.综合指数.JALSH涨0.16%,收报34,041.12点.[.J][ID:nL6E8I48DY]

南非汇市:南非兰特兑美元从七周高位略微回落,但看似将守住其涨幅,因投资者变得不太担忧欧债危机,对南非债券的买兴旺盛.截至0642GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报8.0793,较上日纽约收盘价8.0610微跌0.17%.[ZAR/][ID:nL6E8I414X](完)