英国外交大臣黑格：俄罗斯再支持阿萨德毫无意义

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 John Irish
路透巴黎7月4日电---英国外交大臣黑格(William Hague)周三称，俄罗斯应意识到，叙利亚危机已失控，支持叙总统阿萨德毫无意义，西方和阿拉伯国家正寻求结束危机的方法。
"叙利亚之友"会议周五将在巴黎召开。黑格在与法国外长法比尤斯(Laurent Fabius)举行的联合新闻发布会上称，联合国安理会五大常任理事国有关叙利亚政治过渡的共识是"向前迈出的一步"，但现在的关键是国际特使安南确保其得到实施。
黑格在新闻发布会上称："俄罗斯必须明白，叙利亚局势正走向崩溃，陷入可怕、严重的暴力。"
"即使阿萨德还能随心所欲地制造罪行，他已经无法控制叙利亚局势。所以，现在任何人支持阿萨德政权都已经毫无意义。"
上周六与会各方将政治过渡共识称为解决叙危机的"具体进展"，但各方并未设置具体行动时间表，也未就关键问题——阿萨德是否必须下台达成共识。
黑格和法比尤斯称，安南的提议表明，阿萨德不会进入过渡机构，但俄罗斯称，协议中并未包含迫使阿萨德下台的内容。
法比尤斯称，鉴于叙利亚事态的严重性，法国希望尽快看到进展迹象，否则将寻求达成一项决议，呼吁根据《联合国宪章》第七条允许安理会授权进行制裁或军事介入等行动。(完)
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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