英国外交大臣黑格：俄罗斯再支持阿萨德毫无意义

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记者 John Irish

路透巴黎7月4日电---英国外交大臣黑格(William Hague)周三称，俄罗斯应意识到，叙利亚危机已失控，支持叙总统阿萨德毫无意义，西方和阿拉伯国家正寻求结束危机的方法。

"叙利亚之友"会议周五将在巴黎召开。黑格在与法国外长法比尤斯(Laurent Fabius)举行的联合新闻发布会上称，联合国安理会五大常任理事国有关叙利亚政治过渡的共识是"向前迈出的一步"，但现在的关键是国际特使安南确保其得到实施。

黑格在新闻发布会上称："俄罗斯必须明白，叙利亚局势正走向崩溃，陷入可怕、严重的暴力。"

"即使阿萨德还能随心所欲地制造罪行，他已经无法控制叙利亚局势。所以，现在任何人支持阿萨德政权都已经毫无意义。"

上周六与会各方将政治过渡共识称为解决叙危机的"具体进展"，但各方并未设置具体行动时间表，也未就关键问题——阿萨德是否必须下台达成共识。

黑格和法比尤斯称，安南的提议表明，阿萨德不会进入过渡机构，但俄罗斯称，协议中并未包含迫使阿萨德下台的内容。

法比尤斯称，鉴于叙利亚事态的严重性，法国希望尽快看到进展迹象，否则将寻求达成一项决议，呼吁根据《联合国宪章》第七条允许安理会授权进行制裁或军事介入等行动。(完)