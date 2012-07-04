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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 07:04 BJT

****澳新经济指标预测--7月5日-7月12日****

路透7月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------7月2日当周---------------------------------

7月5日(四)

0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差5 逆差2.03

商品/服务贸易进口(较前月) -- -1%

商品/服务贸易出口(较前月) -- +3%

7月6日(五)

暂无重要数据.

----------------------------------7月9日当周---------------------------------

7月9日(一)

0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%

报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%

2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 -- +0.9%

(较上年同期) -- +6.1%

7月10日(二)

0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4

企业信心指数 -- 负2

7月11日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.3%

0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 -- +0.2%

2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.3%

7月12日(四)

0130 澳洲就业人口变动(人) 6月 -- +38,900

全职就业人数变动(人) -- +46,100

失业率 -- 5.1%

就业参与率 -- 65.5%(完)

--编译 石冠兰;审校

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