澳新经济指标预测--7月5日-7月12日****

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月2日当周---------------------------------
7月5日(四)
0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差5 逆差2.03
商品/服务贸易进口(较前月) -- -1%
商品/服务贸易出口(较前月) -- +3%
7月6日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------7月9日当周---------------------------------
7月9日(一)
0130 澳洲ANZ网络招聘广告(较前月) 6月 -- -2.4%
报纸招聘广告(较前月) -- -2.0%
2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 6月 -- +0.9%
(较上年同期) -- +6.1%
7月10日(二)
0130 澳洲企业状况指数 6月 -- 负4
企业信心指数 -- 负2
7月11日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 7月 -- +0.3%
0130 澳洲房屋融资(较前月) 5月 -- +0.2%
2245 新西兰食品价格指数 6月 -- +0.3%
7月12日(四)
0130 澳洲就业人口变动(人) 6月 -- +38,900
全职就业人数变动(人) -- +46,100
失业率 -- 5.1%
就业参与率 -- 65.5%(完)
--编译 石冠兰;审校
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)