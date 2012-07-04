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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 07:09 BJT

《汇市简讯》加元/日圆技术图表预示会突破80.00

2244GMT

* 打破周二区间和55日移动均线并保持住,但之后几无变动

* 开在云区内部,云区顶部目前在80.20

* 日线动能指标偏多,有上涨空间

* 10日和20日移动均线开始上升

* 或测试200日移动均线和云区顶部80.20

* 图表:(link.reuters.com/mys29s)(完)

--编译 程琳; 审校 张涛

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