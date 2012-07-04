版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 07:18 BJT

《汇市简讯》澳元/美元早盘受支撑,1.0230/40有良好买需

2255GMT * 澳元/美元受良好支撑,尽管美元全线走强且商品市场下跌 * 亚洲早盘料有卖压,因近期多头削减仓位 * 1.0255下方有少量停止单,但1.0230/35处有良好买需.(完) --编译 石冠兰; 审校 张涛

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐