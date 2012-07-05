伊朗称受攻击后短时可摧毁美军基地

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Marcus George
路透迪拜7月4日电---伊朗媒体周三报导，随着革命卫队弹道导弹试射进入第三天，伊朗发出威胁称，在受到攻击的几分钟内，就可以摧毁美军在中东的基地并打击以色列。
以色列曾暗示，如果通过外交努力解决伊核问题失败，可能对伊朗核设施发动军事打击。美国也将军事行动作为最后选项之一，同时多次呼吁以色列为对伊经济制裁显效留出时间。
"这些美军基地都在我们的导弹射程内，而被占领区(以色列)也在打击范围内。"法尔斯通讯社引述伊朗革命卫队空军指挥官Amir Ali Haji Zadeh的话报导称。
Haji Zadeh称，35个美军基地在伊朗弹道导弹的射程内。伊朗弹道导弹最大射程为2,000公里。
"我们已经考虑设立基地和部署导弹等措施，从而能够在受到攻击后的几分钟内全部摧毁这些美军基地。"
Haji Zadeh如何得知该地区美军基地的数据还不得而知。美军在中东的基地分布在巴林、卡塔尔、阿联酋、科威特和土耳其，另外在阿富汗和吉尔吉斯斯坦还设有约10个基地。(完)
--编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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