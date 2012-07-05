伊朗称受攻击后短时可摧毁美军基地

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Marcus George

路透迪拜7月4日电---伊朗媒体周三报导，随着革命卫队弹道导弹试射进入第三天，伊朗发出威胁称，在受到攻击的几分钟内，就可以摧毁美军在中东的基地并打击以色列。

以色列曾暗示，如果通过外交努力解决伊核问题失败，可能对伊朗核设施发动军事打击。美国也将军事行动作为最后选项之一，同时多次呼吁以色列为对伊经济制裁显效留出时间。

"这些美军基地都在我们的导弹射程内，而被占领区(以色列)也在打击范围内。"法尔斯通讯社引述伊朗革命卫队空军指挥官Amir Ali Haji Zadeh的话报导称。

Haji Zadeh称，35个美军基地在伊朗弹道导弹的射程内。伊朗弹道导弹最大射程为2,000公里。

"我们已经考虑设立基地和部署导弹等措施，从而能够在受到攻击后的几分钟内全部摧毁这些美军基地。"

Haji Zadeh如何得知该地区美军基地的数据还不得而知。美军在中东的基地分布在巴林、卡塔尔、阿联酋、科威特和土耳其，另外在阿富汗和吉尔吉斯斯坦还设有约10个基地。(完)