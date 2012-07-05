〔欧洲金融〕德国财政部发言人称,西班牙救助协议或不会在7月9日确定

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透柏林7月4日电---德国财政部一名新闻发言人周四表示,尚不清楚欧元集团在下周一会议上能否敲定西班牙银行业救助协议,因仍在等待一份专家作出的评估报告.
有关1,000亿欧元的西班牙银行业救助协议谅解备忘录原定于在7月9日签署,届时欧元区财长将在布鲁塞尔举行月度会议.
但两名消息人士周二表示,最终协议的签署时间可能推迟至7月20日,以便有更多时间磋商.
"与西班牙一道,我们目前处在申请阶段,"财政部发言人Martin Kotthaus在柏林举行的例行新闻发布会上表示.
Kotthaus称,各国财长在作出任何决定之前,还需得到欧洲央行(ECB)和欧盟执委会专家的评估报告,并获得国际货币基金组织(IMF)的支持.
而且,德国在议会对此事进行投票之前,也不可能就谅解备忘录达成一致.议会投票日期尚未确定,但预计在夏季进行.
他表示,"目前我们将等待报告出炉,这就是我们的下一步,"因此该协议何时可以敲定还不明确.
欧元集团各财长仍将于下周一召开会议,但Kotthaus表示,"迄今并无迹象表明,他们能否在7月9日对此作出决定."
"目前预计,欧元集团将在下周一讨论西班牙、爱尔兰、葡萄牙和希腊的相关问题,"他称.
据政府消息人士表示,该谅解备忘录将具体规定贷款的期限和利率水准,以及相应的整个银行业重组和监管改革等条件.贷款期限可能超过15年,利率或介于3%-4%.(完)
--编译 王翔琼;审校 郑茵
*--中国国家能源局日前发布2017年能源工作指导意见称，目标是2017年全国能源消费总量控制在44亿吨标准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，单位国内生产总值能耗同比下降5.0%以上。
路透东京3月1日 - 日本公债价格周三下跌，收益率曲线趋陡，因在日本央行昨日宣布调整购债操作后，超长期公债今日遭遇抛售。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.060%，10年期日本公债期货 收跌0.11点至150.47。 日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。 日本央行标购4,000亿日圆剩余期限在3-5年的公债，上次标购规模为 4,200亿日圆。该央行还标购3,200亿日圆剩余期限1-3年的日债，前次标 购规模为4,000亿日圆。 “他们降低短期公债的购买规模，之前已经预料到会这样，”柏瑞投 资(PineBridge Investments)驻东京固定收益投资部门主管Tadashi Mats ukawa表示。 “从市场反应来看，似乎一些人认为日本央行将缩减25年及以上期限 的公债购买规模，”他说。“个人认为，这种预期还有些为时尚早。” 20年期公债
路透台北3月1日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超38.98亿台币，连两个交易日卖 超共计55.13亿台币；上交易日为卖超16.16亿台币。 三大法人今日合计卖超42.10亿台币，上交易日修正后为卖超16.45亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 3/1 -38.98 -42.10 本月累计 -38.98 -42.10 2017 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95