〔欧洲金融〕德国财政部发言人称,西班牙救助协议或不会在7月9日确定

路透柏林7月4日电---德国财政部一名新闻发言人周四表示,尚不清楚欧元集团在下周一会议上能否敲定西班牙银行业救助协议,因仍在等待一份专家作出的评估报告.

有关1,000亿欧元的西班牙银行业救助协议谅解备忘录原定于在7月9日签署,届时欧元区财长将在布鲁塞尔举行月度会议.

但两名消息人士周二表示,最终协议的签署时间可能推迟至7月20日,以便有更多时间磋商.

"与西班牙一道,我们目前处在申请阶段,"财政部发言人Martin Kotthaus在柏林举行的例行新闻发布会上表示.

Kotthaus称,各国财长在作出任何决定之前,还需得到欧洲央行(ECB)和欧盟执委会专家的评估报告,并获得国际货币基金组织(IMF)的支持.

而且,德国在议会对此事进行投票之前,也不可能就谅解备忘录达成一致.议会投票日期尚未确定,但预计在夏季进行.

他表示,"目前我们将等待报告出炉,这就是我们的下一步,"因此该协议何时可以敲定还不明确.

欧元集团各财长仍将于下周一召开会议,但Kotthaus表示,"迄今并无迹象表明,他们能否在7月9日对此作出决定."

"目前预计,欧元集团将在下周一讨论西班牙、爱尔兰、葡萄牙和希腊的相关问题,"他称.

据政府消息人士表示,该谅解备忘录将具体规定贷款的期限和利率水准,以及相应的整个银行业重组和监管改革等条件.贷款期限可能超过15年,利率或介于3%-4%.(完)