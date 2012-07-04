《汇市简讯》关注欧元/美元关键水准1.2520

标题新闻：意大利预计数周内可就政府纾困西雅那银行的问题与欧盟当局达成协议--意国官员
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2307GMT
* 过去几个月多次试探1.2520
* 61.8%的回档位1.2516构成支撑
* 昨日曾短暂跌破但买家迅速接盘
* 保持在昨日低点下方暗示空头重新掌控局面(完)
--编译 程琳; 审校 张涛
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