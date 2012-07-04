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市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 07:25 BJT

《汇市简讯》关注欧元/美元关键水准1.2520

2307GMT

* 过去几个月多次试探1.2520

* 61.8%的回档位1.2516构成支撑

* 昨日曾短暂跌破但买家迅速接盘

* 保持在昨日低点下方暗示空头重新掌控局面(完)

--编译 程琳; 审校 张涛

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