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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 07:25 BJT

〔东京汇市〕欧元、英镑处于守势,关注欧洲央行会议结果

* 欧元、英镑承压

* 欧洲央行料将降息

* 英国央行料将扩大债券购买计划

路透悉尼7月5日电---欧元周四在一周低点附近徘徊,欧洲央行政策会议前夕欧元难以找到任何动力.市场广泛预期欧洲央行将降息.

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