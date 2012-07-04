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市场报道 | 2012年 7月 5日 星期四 07:41 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元主要日线图阻力区在0.806-0.812

2316GMT * 曾测试该阻力区的下档,目前正在形成新的区间 * 连续两天日线图未有明确变化 * 在走势明朗化之前,或有可能出现假性突破 --编译 张涛; 审校 张明钧

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