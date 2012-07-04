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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 07:56 BJT

〔中国新债〕国家电网拟发至多100亿元中票,期限约三或五年--IFR

路透7月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国国家电网已委托中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)任主承销商发行最多100亿元人民币（15.8亿美元）的公募中期票据。料将在未来数周推出,年期约3或5年。

这将是发行人去年10月发行了100亿元人民币5.3%5年期中票后，再度回归中票市场。

大公国际给予本期债券和发行人主体同为AAA级信用评级。市场上，5年期AAA级中票基准利率在4.26%左右。

国家电网在今年4月招标发行了150亿元人民币双品种固息企业债。其中包括50亿元的10年期品种中标利率4.99%；而100亿元的15年期品种，发行利率为上限5.26%。(完)

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--整理 林高丽; 审校 乔艳红

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