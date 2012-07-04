〔中国新债〕国家电网拟发至多100亿元中票,期限约三或五年--IFR

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透7月5日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，中国国家电网已委托中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)任主承销商发行最多100亿元人民币（15.8亿美元）的公募中期票据。料将在未来数周推出,年期约3或5年。
这将是发行人去年10月发行了100亿元人民币5.3%5年期中票后，再度回归中票市场。
大公国际给予本期债券和发行人主体同为AAA级信用评级。市场上，5年期AAA级中票基准利率在4.26%左右。
国家电网在今年4月招标发行了150亿元人民币双品种固息企业债。其中包括50亿元的10年期品种中标利率4.99%；而100亿元的15年期品种，发行利率为上限5.26%。(完)
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--整理 林高丽; 审校 乔艳红
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)