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亚洲 | 2012年 7月 5日 星期四 07:50 BJT

〔电子产业〕苹果在英国专利权官司中败给宏达电

路透伦敦7月4日电---台湾宏达电(2498.TW)在与苹果(AAPL.O)的一场专利权官司中胜诉.伦敦一家法院周三裁定,宏达电手机设备使用的技术没有侵犯苹果专利权.

伦敦高等法院网站公布的判决书显示,宏达电的设备对苹果四项技术专利权并不构成侵犯,包括苹果的"滑动解锁"功能.

同时,宏达电也对苹果提出指控,称iPhone的多点触控系统和图片管理方式侵权.

此外,苹果还对韩国三星电子(005930.KS)发起专利权诉讼.宏达电卷入这场专利权大战,一度被迫推迟在美国发售一款旗舰设备.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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