〔电子产业〕苹果在英国专利权官司中败给宏达电

国际油市：亚洲燃料油跨月价差收窄，因即期供应充裕
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透伦敦7月4日电---台湾宏达电(2498.TW)在与苹果(AAPL.O)的一场专利权官司中胜诉.伦敦一家法院周三裁定,宏达电手机设备使用的技术没有侵犯苹果专利权.
伦敦高等法院网站公布的判决书显示,宏达电的设备对苹果四项技术专利权并不构成侵犯,包括苹果的"滑动解锁"功能.
同时,宏达电也对苹果提出指控,称iPhone的多点触控系统和图片管理方式侵权.
此外,苹果还对韩国三星电子(005930.KS)发起专利权诉讼.宏达电卷入这场专利权大战,一度被迫推迟在美国发售一款旗舰设备.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
“基本面并不支持(价差处于)这些水平，”新加坡一交易员说，并称以新加坡当前的库存水平来看，很难保证380-cst燃料油在近期内呈现大幅逆价差的架构。
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚棕榈油期货周三午后上涨，弹离逾三个月低位，因投资者无视于市场预期供给升高及需求疲弱而进场低接。
路透新加坡2月22日 - 亚洲航煤现货价差周三下滑，交易商表示，主因印度罕见地出脱一批现货船货所致。 交易商指出，印度石油公司(IOC)供应3月自Paradip出货的航煤；该公司通常在印度境内销售自家所炼制的航煤。 运输资料显示，即使套利船货无利可图，馏分油现货预料仍将自亚洲流向欧洲。 船舶经纪商表示，BP及Aramco贸易公司已预约船只将航煤由印度及波湾运抵西方。 在现货市场方面，并无交易传出。(完) (编译 龚芳; 审校 李婷仪)